14-летний парень застрелил на год младшего брата

В пгт Путила Черновицкой области 14-летний парень застрелил 13-летнего двоюродного брата. Фото - cv.npu.gov.ua

В пгт Путила Черновицкой области 14-летний парень застрелил 13-летнего двоюродного брата.

Трагедия произошла, когда дети играли пневматической винтовкой, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"К погибшему мальчика домой пришел в гости его 14-летний двоюродный брат. Во время отдыха гость начал демонстрировать своему родственнику пневматическую винтовку, которую взял без разрешения у своего брата. Подросток случайно выстрелил в сторону своего 13-летнего родственника. В результате пуля попала погибшему в грудную клетку. От полученной травмы мальчик скончался на месте происшествия", - рассказали правоохранители.

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Правоохранители расследуют дело как убийство по неосторожности. Продолжаются следственные действия.

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