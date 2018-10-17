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среда, 17 октября 2018 09:54

14-летний парень застрелил на год младшего брата

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14-летний парень застрелил на год младшего брата
В пгт Путила Черновицкой области 14-летний парень застрелил 13-летнего двоюродного брата. Фото - cv.npu.gov.ua

В пгт Путила Черновицкой области 14-летний парень застрелил 13-летнего двоюродного брата.

Трагедия произошла, когда дети играли пневматической винтовкой, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"К погибшему мальчика домой пришел в гости его 14-летний двоюродный брат. Во время отдыха гость начал демонстрировать своему родственнику пневматическую винтовку, которую взял без разрешения у своего брата. Подросток случайно выстрелил в сторону своего 13-летнего родственника. В результате пуля попала погибшему в грудную клетку. От полученной травмы мальчик скончался на месте происшествия", - рассказали правоохранители.

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Правоохранители расследуют дело как убийство по неосторожности. Продолжаются следственные действия.

В одном из поселков Днепропетровскойобласти 2-летнюю девочку застрелил 10-летний брат. Трагедия произошла, когда родителей не было дома.

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Дата
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