13-летняя школьница пошла навестить бабушку и исчезла

В Одесской области разыскивают 13-летнюю Маргариту Гильберг из Лиманского. Фото: od.npu.gov.ua

В Одесской области разыскивают 13-летнюю Маргариту Гильберг из Лиманского.

24 августа, около 15:00, девушка ушла из дома бабушки, которая живет в садовом обществе "Степное". И до настоящего времени не вернулась, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Приметы: рост около 164 см, длинные темные волосы, глаза зеленые. Носит черные очки.

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Была одета в фиолетовое платье.

Если кто-то владеет какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемой, просят позвонить в Лиманский отдел полиции по телефону: (048) 779-42-75, (048-55) -9-10-84 или по спецлинии 102.

2 дня в Мукачево на Закарпатье разыскивали 12-летнего Яна Бургера. Он 16 августа поехал кататься на велосипеде и не вернулся. Об исчезновении мальчика в полицию сообщил его старший брат. Парня нашли на одной из городских улиц. Выяснилось, он ушел из дома. Причины такого поступка устанавливают полицейские.