13-летняя девочка выпала из окна 8 этажа. Предполагаемая причина трагедии - самоубийство.
Это произошло в Днепре на территории Запорожского шоссе, сообщает dp.informator.ua.
Накануне девочка поссорилась со своим парнем, потому причиной трагедии могло стать желание школьницы покончить с собой.
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Потерпевшая выжила, сейчас находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
В Святошинском районе Киева в результате падения из окна погибла 7-летняя девочка. Происшествие произошло на бульваре Кольцова. Ребенок умер в больнице от полученных травм. Работники ювенальной превенции общаются с родственниками девочки, чтобы установить все обстоятельства трагического инцидента.
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