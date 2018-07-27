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пятница, 27 июля 2018 13:42

13-летняя девочка выпала из окна 8 этажа

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13-летняя девочка выпала из окна 8 этажа
13-летняя девочка выпала из окна 8 этажа. Фото: od.vgorode.ua

13-летняя девочка выпала из окна 8 этажа. Предполагаемая причина трагедии - самоубийство.

Это произошло в Днепре на территории Запорожского шоссе, сообщает dp.informator.ua.

Накануне девочка поссорилась со своим парнем, потому причиной трагедии могло стать желание школьницы покончить с собой.

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Потерпевшая выжила, сейчас находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В Святошинском районе Киева в результате падения из окна погибла 7-летняя девочка. Происшествие произошло на бульваре Кольцова. Ребенок умер в больнице от полученных травм. Работники ювенальной превенции общаются с родственниками девочки, чтобы установить все обстоятельства трагического инцидента.

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Дата
27
июля

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