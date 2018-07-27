13-летняя девочка выпала из окна 8 этажа. Фото: od.vgorode.ua

13-летняя девочка выпала из окна 8 этажа. Предполагаемая причина трагедии - самоубийство.

Это произошло в Днепре на территории Запорожского шоссе, сообщает dp.informator.ua.

Накануне девочка поссорилась со своим парнем, потому причиной трагедии могло стать желание школьницы покончить с собой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подросток покончил с жизнью из-за планшета

Потерпевшая выжила, сейчас находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В Святошинском районе Киева в результате падения из окна погибла 7-летняя девочка. Происшествие произошло на бульваре Кольцова. Ребенок умер в больнице от полученных травм. Работники ювенальной превенции общаются с родственниками девочки, чтобы установить все обстоятельства трагического инцидента.