12-летняя школьница стала жертвой 53-летнего педофила

В Каменском задержали 53-летнего мужчину, который развращал 12-летнюю девочку. Фото - dp.npu.gov.ua

19 сентября в Каменском Днепропетровской области 53-летний мужчина заманил в квартиру 12-летнюю девочку и развращал ее.

Отпустил школьницу, когда она расплакалась. Мать девушки обратилась в полицию, рассказали в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался 53-летний житель Днипра. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения", - сказано в сообщении.

Задержанному грозит до 8 лет за решеткой.

В городе Синельниково Днепропетровской области 41-летний мужчина развращал 12-летнюю девочку. Преступление произошло возле железнодорожной станции "Синельниково-2".