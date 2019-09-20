12-летняя школьница стала жертвой 53-летнего педофила

19 сентября в Каменском Днепропетровской области 53-летний мужчина заманил в квартиру 12-летнюю девочку и развращал ее.
Отпустил школьницу, когда она расплакалась. Мать девушки обратилась в полицию, рассказали в отделе коммуникации ГУНП области.
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"Полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался 53-летний житель Днипра. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения", - сказано в сообщении.
Задержанному грозит до 8 лет за решеткой.
В городе Синельниково Днепропетровской области 41-летний мужчина развращал 12-летнюю девочку. Преступление произошло возле железнодорожной станции "Синельниково-2".
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