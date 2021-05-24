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понедельник, 24 мая 2021 20:13

12-летний мальчик устроил самоподжог

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12-летний мальчик устроил самоподжог
Школьник облился горючим и поджег себя. Фото: Reuters

В Днепре 12-летний мальчик вылил на себя легковоспламеняющуюся вещество и поджег его.

Все это школьник сделал ради видео для соцсетей, сообщает Днепр TV.

"Ребенка госпитализировали. У нее обгорело 65% тела. Обожжена внутренние органы. Сейчас мальчик находится в реанимации", - сказано в сообщении.

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В настоящее время школьник находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

В с. Новоалексеевка Приморского р-на Запорожской обл. 52-летний мужчина облил себя бензином и поджег. На месте происшествия работала фельдшерская бригада. По предварительной информации, потерпевший получил термические ожоги 1-2 степени туловища.

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