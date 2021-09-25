11-летняя школьница выпрыгнула с восьмого этажа и погибла

Девочка выбросилась из окна. Фото: ua.news

В Умани Черкасской области школьница выпала с восьмого этажа.

Травмы были несовместимы с жизнью, девочка погибла на месте. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции региона Зоя Вовк.

"Несчастный случай произошел около 19:00 23 сентября на улице Независимости. 11-летняя школьница выпрыгнула из окна восьмого этажа. Медики констатировали смерть", - рассказала пресс-секретарь.

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Полиция опросила очевидцев, изъяла мобильный телефон школьницы. Смартфон направили на экспертизу.

Правоохранители открыли дело по статье "доведение до самоубийства". Среди версий рассматривают - конфликт в семье, проблемные отношения со сверстниками и влияние социальных сетей.

В Приморском районе Одессы 3-летний мальчик выпал из окна и погиб. По информации полиции, ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже многоэтажки.