11-летняя девочка наглоталась жаропонижающих таблеток

В Ровно 11-летняя школьница наглоталась таблеток. Она в реанимации. Фото: pixabay.com

В Ровно 11-летняя девочка наглоталась медикаментов - выпила 40 таблеток парацетамола.

Причиной такого поступка стали недоразумения на бытовой почве, одновременно в семье конфликтов не возникало. Об этом сообщили сегодня, 2 марта, в отделе коммуникации областной полиции.

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"Ни в каких группах в соцсетях девочка не участвовала. Ребенок находится в реанимации. По словам медиков, угрозы жизни нет, состояние удовлетворительное", - рассказали в полиции.

Дело расследуют как доведение до самоубийства несовершеннолетней. Проводится проверка.

В Николаеве школьница наглоталась таблеток, чтобы проучить родителей. Случай не связан с опасным челленджом в TikTok. И покончить с собой она не пыталась. Девушку госпитализировали с отравлением.