10-летнюю девочку пытался изнасиловать сожитель бабушки. Фото: google.com

В Черкасской области 10-летнюю девочку пытался изнасиловать 59-летний сожитель ее бабушки. Девочку спас брат.

"У 12:00 женщина работала в огороде и услышала крик малолетнего мальчика, который не мог зайти в дом, потому что дверь была закрыта изнутри. В доме находилась его малолетняя сестра и сожитель бабушки. По требованию женщины он дверь открыл. В одной из комнат, со слезами на глазах, находилась девочка", - сообщает первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Девочка говорит, что после того, как она осталась с сожителем в доме, он завел ее в спальню и начал раздевать. Мужчина остановился только после криков брата девочки.

"Злоумышленник сейчас в полиции, местная прокуратура находится в раздумьях, задерживать его или нет", - добавил заместитель Нацполиции.

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Приговором Коминтерновского районного суда Харькова 55-летнего мужчину признали виновным в развращении несовершеннолетних. Приговорили к 4 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.