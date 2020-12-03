10-летний мальчик погиб возле школы

3 декабря в 13:30 в поселке Клевань Ровенской вблизи местной школы водитель микроавтобуса сбил мальчика, ориентировочно 10 лет.

От полученных травм пострадавший погиб, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: rv.npu.gov.ua В поселке Клевань Ровенской области возле школы водитель буса сбил мальчика, ориентировочно 10 лет

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"Авария произошла на автодороге Устилуг-Луцк-Ровно. Полицейские предварительно выяснили, что водитель автобуса допустил наезд на мальчика", - сказано в сообщении.

Автор: rv.npu.gov.ua От полученных травм пострадавший погиб

Следователи устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Патрульные полицейские на этом участке регулируют дорожное движение.

Более подробную информацию обещают сообщить позже.

В Измаиле Одесской области водитель насмерть сбил 14-летнего пешехода. Мальчик переходил дорогу по "зебре". Мужчина говорит, что не заметил школьника, ему якобы ослепило глаза.