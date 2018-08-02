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четверг, 02 августа 2018 16:50

10-летний мальчик погиб на самодельном плоту
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Возле Белгород-Днестровского Одесской области нашли мертвым 10-летнего мальчика, который плавал по Днестровскому лиману
Фото: odesa.dsns.gov.ua
Возле Белгород-Днестровского Одесской области нашли мертвым 10-летнего мальчика, который плавал по Днестровскому лиману
Возле Белгород-Днестровского Одесской области нашли мертвым 10-летнего мальчика, который плавал по Днестровскому лиману
Возле Белгород-Днестровского Одесской области нашли мертвым 10-летнего мальчика, который плавал по Днестровскому лиману

Возле Белгород-Днестровского Одесской области нашли мертвым 10-летнего мальчика, который накануне плавал по Днестровскому лиману на плоту из пластиковых бутылок. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

"2 июля примерно в 12 часов тело погибшего ребенка обнаружено местными жителями вблизи г. Белгород-Днестровский. Спасатели утонувшего подняли на поверхность и передали работникам национальной полиции", - говорится в сообщении.

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Еще 31 июля мальчик вышел на воду Днестровского лимана возле села Калаглия Овидиопольского района. На берег не вернулся.

Во время поисков ребенка были обследованы береговая полоса и более 20 тыс. кв. м. водной поверхности. Кроме спасателей ребенка искали рыбаки и местные жители.

В реке Тиса вблизи села Дротинцы Виноградовского района Закарпатья нашли тело 9-летнего Вадима Козьмы. Было недалеко от того места, где исчез вместе с соседкой, 10 лет.

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