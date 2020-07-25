1 погибший и 9 раненых: столкнулись автобус, грузовик и легковушка

Фото: Патрульная полиция Киевской области

25 июля в 6 утра в селе Семиполки Киевской области столкнулись автобус, грузовик MAN и легковушка Volkswagen.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 54 км автодороги Киев-Чернигов, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Водитель авто Volkswagen двигаясь, в направлении Чернигова выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN.

От столкновения у грузовика произошло повреждение колеса. В результате этого неуправляемое авто выехало на встречную полосу и столкнулось с пассажирским автобусом MAN. От удара автобус съехал на обочину и перевернулся.

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В результате ДТП водитель легковой машины погиб на месте. Девять пассажиров автобуса получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Сейчас в направлении Чернигова перекрыли две полосы движения. Патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения.

В дальнейшем делом будут заниматься следователи. Они должны установить механизм совершения дорожно-транспортного происшествия и выяснят все детали происшествия.

В Днепровском районе Киева во время движения загорелся автомобиль Volkswagen Bora.