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пятница, 15 мая 2020 10:26

 Убийство сына Соболева: депутат обратился к Зеленскому

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 Убийство сына Соболева: депутат обратился к Зеленскому
 1 мая исполнилось 5 месяцев после покушения на предпринимателя и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, во время которого погиб его сын 3-летний Александр. Фото: facebook.com/Инна Соболева

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев сам расследует покушение на свою жизнь, в результате которого погиб его сын 3-летний Александр.

Говорит, что имеет достаточно фактов и свидетельств. Но не верит правоохранителям. Об этом написал в Facebook.

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"Я не знаю, кто покрывает заказчиков моего убийства и причастных к смерти сына, но я точно знаю, что все виновные понесут заслуженное наказание. У меня есть достаточно фактов и свидетельств для этого. Но, к сожалению, пока нет веры в правоохранительную систему. Поэтому я обращаюсь к нашему президенту - я готов предоставить Вам всю информацию, которую удалось собрать за это время. Поверьте, ее достаточно, чтобы остановить беззаконие, которое сейчас творится, и предотвратить новые убийства", - написал депутат.

1 мая исполнилось 5 месяцев после покушения на предпринимателя и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, во время которого погиб его сын 3-летний Александр. Вечером 1 декабря прошлого года на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в ​​центре Киева киллер расстрелял внедорожник Range Rover Соболева. Тот был за рулем. Позади сидела жена Инна с дочкой и сыном. Пуля попала в мальчика. Он умер в "скорой".

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