 Снял наручники и выхватил пистолет: в отделении полиции застрелился подозреваемый в покушении на убийство

На Киевщине 19-летний мужчина подстрелил бывшую девушку и ее кавалера. А после задержания выстрелил себе в голову из пистолета полицейского. Фото - kv.npu.gov.ua

15 июля около 22.00 на одной из ул. Ирпеня 19-летний мужчина подстрелил бывшую девушку и ее нового кавалера. Оба получили выстрелы из травмата в затылок и находятся в больнице.

Стрелка задержали доставили в отделение полиции. Там он застрелился из пистолета полицейского, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"Сотрудники полиции установили, что к совершению покушения на умышленное убийство причастен 19-летний житель Гостомель. На его поиски были ориентированы наряды полиции. В течение часа на одной из улиц Гостомеля полиция задержала возможного нападавшего. При проведении поверхностного осмотра работники полиции изъяли у него пистолет. Злоумышленника в наручниках доставили в Ирпенский отдел полиции. Но он освободил одну руку с наручников, выхватил пистолет у полицейского и стал им угрожать. А потом внезапно вернул пистолет к виску и выстрелил себе в голову. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь 19-летнего мужчины, он умер через несколько часов в больнице", - рассказали в полиции.

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События, которые происходили в отделе полиции, зафиксированные камерами видеонаблюдения.

Для выяснения всех обстоятельств создана специальная комиссия. Продолжается служебное расследование. Руководство полиции области взяло дело на личный контроль.

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