Умер старший брат Рината Ахметова

В молодости брат Ахметова, как и его отец, работали на шахте. Фото: shakhtar.com

Умер Игорь Ахметов, старший брат бизнесмена Рината Ахметова. Ему было 60 лет.

Об этом сообщается на сайте ФК "Шахтер", президентом которого выступает Ахметов.

"Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович помогал строить современный "Шахтер". Он участвовал в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке и всегда был рядом с командой. Его опыта и советов будет очень не хватать", – говорится в сообщении.

В молодости брат Ахметова, как и его отец, работали на шахте, из-за чего Игорь получил профессиональное заболевание, которое заставило его оставить работу. В свое время он тяжело болел туберкулезом.

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