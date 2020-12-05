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суббота, 05 декабря 2020 22:20

Журнал Time назвал худший год в истории

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Американский журнал Time назвал 2020 худшим в истории. Год, отметила эксперт, был "полон боли и до безумия обычным". Журнал опубликовал свою новую обложку на своей странице в Twitter. На белом фоне черные цифры 2020 перечеркнуты двумя красными линиями.

 

В статье, связанной с обложкой, кинокритик Стефани Захарек отметила, что в истории были и куда более нелегкие годы, но вряд ли кто-то из ныне живущих людей сталкивался с пандемией, похожей на Covid-19.

"Любой 2020 и картиной-антиутопией, вы бы, скорее всего, выключили ее после 20 минут. Этот год не был зловеще волнующим, как вымышленный апокалипсис. Он, кроме того, что был полон боли, был до безумия обыденным, при этом ежедневная рутина стала нашим врагом ", - отметила Захарек.

Напомним, что всего в мире с начала пандемии коронавируса зарегистрировано 66 млн больных, 45 млн выздоровели, более 1,5 миллиона человек умерли.

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Дата
05
декабря

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