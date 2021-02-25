"Живу в невероятном напряжении"- дизайнеру уличного театра на операцию нужно 110 тыс. грн

Автор: Фото предоставлено Еленой Краснюк 54-летняя Елена Краснюк из Черкасс требует замены искусственных связок левого колена. Лечение стоит 110 тыс.грн.

54-летняя Елена Краснюк из Черкасс требует замены искусственных связок левого колена. На операцию и реабилитацию нужно 110 тыс. грн.

"В 17 лет я получила травму. Это случилось в спортзале на физкультуре. Мы прыгали через "козла". Когда я перепрыгнула, упала и почувствовала в левом колене хруст. Это было похоже на звук, когда переломить веника. Скорая помощь доставила меня в травмпункт. Обследование показало, что порваны связки. Меня прооперировали и поставили искусственные. Все эти годы я не могла носить обувь на каблуках, бегать или даже быстро ходить. В последнее время колено начало еще больше беспокоить, набирается жидкость. Обследование показало, что она темного цвета. Ее периодически удаляют. Но она набирается снова, потому что полностью откачать невозможно. Врач говорит, что нужна срочная замена искусственных связок на имплант. На операцию и реабилитацию надо 110 тысяч гривен. Я дизайнер и костюмер уличного театра "Джайра". На данный период лишена возможности не то, что работать, но и передвигаться. Для меня проблема даже выйти на улицу, потому как живу на 5-м этаже. Живу в невероятном напряжении, потому что для меня это неподъемная сумма. Я вынуждена обратиться к друзьям и неравнодушным людям. С огромной надеждой и благодарностью надеюсь на помощь", - рассказала Gazeta.ua Елена Краснюк.

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7554 2351 4286 - Краснюк Елена Борисовна.