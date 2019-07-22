Жители оккупированных территорий постепенно разочаровываются в России

Сергей Гармаш: Люди, которые живут на свободной территории и приезжают в ОРДЛО навестить родственников, осознают, как Донбасс деградирует. Фото: Сергей Старостенко

Сейчас на оккупированных территориях царит усталость от неопределенности.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит журналист Сергей Гармаш.

"Разочарование и в России, и в Украине. Хотя в первой - больше. Особенно последние месяцы, когда в оккупационных администрация начали говорить о повышении тарифов. Жители начинают трезво смотреть на ситуацию. Но те, кто безвыездно живет на оккупированных территориях, даже не понимают масштабов трагедии. Для них плохо было в 2014-м, когда стреляли и надо было прятаться в подвалах. Сейчас думают, что все наладилось. Люди, которые живут на свободной территории и приезжают в ОРДЛО навестить родственников, осознают, как Донбасс деградирует", - объясняет эксперт.

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Но по его словам, даже на освобожденных землях пока достаточно сильны сепаратистские настроения.

"Там тоже мощное влияние российской пропаганды. Те, кого освободили в 2014-м, не выпил всего бедствия, что досталось жителям оккупированных районов. Некоторые не поняли, что такое война. Потому что выезжали на время боевых действий на несколько месяцев - как в отпуск. Но имеют искаженную картинку от российских СМИ.

Во время войны чувства обострены. Для них не важно, кто стреляет, для них виноваты обе стороны", - добавляет Сергей Гармаш.

Полное интервью с Сергеем Гармашем читайте в журнале "Країна" от 25 июня.