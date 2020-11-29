"Жить на социальную помощь бывает выгоднее, чем работать" - украинка о жизни во Франции

Киевлянка Наталья переехала в город Канны во Франции. Женщина ведет блог, в котором рассказывает о еде, традициях и особенностях жизни в стране.

"Для переезда важно знание языка. Если не знаешь, рецепт простой — учить. Проходила также государственные курсы по адаптации. А вот язык учила с преподавателями, также читала местные газеты и смотрела телевидение", - говорит Наталья.

Женщина сейчас работает в модном доме, до того была консультантом в финансовой компании.

"Для меня важно на работе иметь возможность пообщаться с коллегами, выпить чашку кофе. Также французы открыты для общения и компанию поговорить можно найти в пекарне или магазине", - объясняет.

Фото: nataly_cannes

Для комфортной жизни в стране нужно получать доход более 2 тысяч евро на человека. В Каннах очень дорогое жилье, даже продукты питания дороже чем в других городах.

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"Франция очень социальная страна. Иногда жить на социальные выплаты выгоднее, чем работать. Это связано с налогами. Чем больше зарабатываешь, тем больше платишь в бюджет", - говорит Наталья.

Наталья говорит, что в первый год после переезда она поправилась, потому что здесь очень вкусная кухня и много выпечки.

"Сейчас много готовлю самостоятельно и угощаю родственников мужа. Иногда меня спрашивают, действительно ли я хожу на языковые курсы, а не на кулинарные. Местная кухня очень вкусная и красивая", - замечает.

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