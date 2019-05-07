Жене инвалида АТО на лечение рака нужно 160 тыс. грн

Автор: Фото предоставлено Алиной Паливодой 35-летняя Алина Паливода перенесла 2 операции, облучения и 15 курсов химиотерапии

35-летняя Алина Паливода из Черкасс лечит рак груди. Перенесла 2 операции, облучения и 15 курсов химиотерапии. На дальнейшее лечение нужно около 160 тыс. грн.

"Я перенесла 2 операции, лучевую терапию, 15 курсов химии. Осталось 4. На каждый раз нужен дорогой препарат Герцептин. 17 мая буду снова капаться. С прошлого раза осталось 160 мг препарата, а моя доза - 390. Хоть бы на это собрать.

После майских праздников поеду в Киев на консультацию к хирургам. Возможно, будет обычная операция на печени по удалению метастазов, так как с помощью лапароскопа не нашли. Но очаг существует.

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Я переселенка из Волновахи Донецкой области. Переехали в Черкассы. Отсюда родом мой муж Валентин. Он в первые годы войны защищал Гранитное и Староигнатьевку. В результате ранения получил инвалидность. Имеем 2 сыновей. Старший Ярослав ходит в 3 класс, младшему Платону всего 2 года. Живем на инвалидные пенсии и "детские" деньги. Часть суммы идет на мое лечение. Помогают и неравнодушные люди. На продолжение лечения нужно 160 тыс. грн. Хочется, чтобы это закончилось ремиссией. Прошу людей дать мне шанс на выздоровление и жить ради моих детей", - рассказывает Алина Паливода.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка: 4149 4978 6204 2993 или Ощадбанка 5167 4901 0384 3380 (Паливода Алина Евгеньевна).

Контакты мужа Валентина Анатольевича: 0(97) 547 30 99.