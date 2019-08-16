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пятница, 16 августа 2019 20:10

Зеленского просят очистить Умань от коррупции и посодействовать строительству синагоги

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Зеленского просят очистить Умань от коррупции и посодействовать строительству синагоги
Глава Ортодоксальной еврейской торговой палаты Дуви Хоник обратился к Зеленскому. Фото: Vesti

Основатель и глава Ортодоксальной еврейской торговой палаты (Нью-Йорк) Дуви Хоник призывает президента Украины Владимира Зеленского принять меры для искоренения коррупции на уровне местной власти в Умани (Черкасская обл.), содействуя таким образом возрождению города как одного из крупнейших еврейских духовных центров.

Хоник на пресс-конференции рассказал, что уже более 10 лет Иудейская религиозная община Брацлавских хасидов борется за право строительства в Умани еврейского мемориального комплекса, также запланировано строительство синагоги вместимостью 30 тыс. человек. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в 2008 году общине под строительство данного объекта был передан в аренду на 49 лет участок земли площадью 1 га, был разработан детальный план территории, выделенной под строительство центра, однако местные власти стали требовать взятку от заказчика строительства за утверждение плана строительства комплекса.

Как отметил Хоник, после отказа давать взятку целевое назначение земельного участка, на котором предполагалось строительство, было изменено.

В этом контексте глава Ортодоксальной Еврейской Торговой Палаты заявил: "Я хотел бы поблагодарить президента Зеленского за то, что он заявлял, что хочет построить из Умани маленький Иерусалим, что он хочет остановить коррупцию в Украине. Но также я хочу обратиться к нему, чтобы он приехал в Умань и посмотрел, что там происходит, разобрался с мэром, заместителем мэра, создал при необходимости комитет или комиссию, чтобы отслеживать ситуацию… как было изменено целевое назначение участка, потому что сейчас место для строительства украдено".

По его словам, в настоящее время отсутствуют какие-либо возможности для строительства мемориального комплекса.

"На самом деле может быть хорошая волна инвестиций, которые могут помочь Умани и Украине процветать… Но это может не произойти именно из-за коррупции", - подытожил он.

Как сообщалось, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 18-20 августа посетит Киев, в ходе визита планируется встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Дата
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