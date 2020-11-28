"Зеленского подталкивают к странным шагам" - Алексей Гончарук

Доверия к словам украинских политиков, которое было еще год назад, в западном мире уже нет. Фото: Reuters

США неплохо понимали Украины к Зеленского, Украина Зеленского понимают плохо, сказал бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью изданию "Новое время"

"Общая картина: пришел хороший парень, хотел сделать хорошо, будто начал, потом непонятно - то ли испугался, то ли заморочили голову, то ли договорились, и начался полный разворот от реформ", - сказал экс-министр.

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Доверия к словам украинских политиков, которое было еще год назад, в западном мире уже нет, констатировал он.

"Нынешняя Украина является страной, где к власти случайно пришел изначально не коррумпированный человек с хорошими намерениями, собрал неплохую команду, потому что верил в реформы и считал, что реформы нужно проводить. Какое-то время этой команде удалось поработать в правильном направлении, а потом этот праздник жизни быстро закончился, потому что вокруг президента создали информационное поле, которое подталкивает его к разного рода странным шагам", - считает Гончарук.

Алексей Гончарук возглавлял Кабинет Министров с 29 августа 2019 по 4 марта 2020 года. Был самым молодым руководителем правительства в истории современной Украины.