Зеленский заявил, что не боится обидеть Коломойского

Президент сказал, что не искал поддержки олигарха. Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не боится обидеть бизнесмена Игоря Коломойского и потерять поддержку телеканала "1+1".

В интервью The New Yorker он сказал, что во время избирательной кампании не искал и не получал никаких советов от Коломойского и не планирует предоставлять ему какие-то особые привилегии в будущем.

Зеленский заявил, что будет требовать от Коломойского тратить большую часть своих денег на социальные и инфраструктурные проекты.

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"Если после этого канал будет настроен против меня - ну что ж, тогда мы поймем, что он не хочет жить по-другому", - подытожил Зеленский.

На совещании по подготовке ко второму чтению государственного бюджета на следующий год президент Украины поднял тему сокращения расходов на чиновников.