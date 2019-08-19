Зеленский уволил главу Николаевской облгосадминистрации

Президент Владимир Зеленский уволил Вячеслава Боня с должности исполняющего обязанности главы Николаевской областной государственной администрации.
Соответствующий указ №603 президент подписал в понедельник, 19 августа, передает пресс-служба главы государства.
"Уволить Боня Вячеслава Валентиновича от временного исполнения обязанностей главы Николаевской областной государственной администрации", - говорится в документе.
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Решение об увольнении Вячеслава Боня президент принял после осмотра аэродрома в Николаеве. Он не получил у чиновников ответ на вопрос, где деньги на аэропорт и почему из-за него постоянно возникают скандалы.
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