Зеленский уволил главу Николаевской облгосадминистрации

Президент Владимир Зеленский уволил Вячеслава Боня с должности исполняющего обязанности главы Николаевской областной государственной администрации.

Соответствующий указ №603 президент подписал в понедельник, 19 августа, передает пресс-служба главы государства.

"Уволить Боня Вячеслава Валентиновича от временного исполнения обязанностей главы Николаевской областной государственной администрации", - говорится в документе.

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Решение об увольнении Вячеслава Боня президент принял после осмотра аэродрома в Николаеве. Он не получил у чиновников ответ на вопрос, где деньги на аэропорт и почему из-за него постоянно возникают скандалы.