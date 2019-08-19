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понедельник, 19 августа 2019 22:24

Зеленский уволил главу Николаевской облгосадминистрации

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Зеленский уволил главу Николаевской облгосадминистрации
Зеленский освободил и.о. Николаевской ОГА Вячеслава Боня. Фото: DW

Президент Владимир Зеленский уволил Вячеслава Боня с должности исполняющего обязанности главы Николаевской областной государственной администрации.

Соответствующий указ №603 президент подписал в понедельник, 19 августа, передает пресс-служба главы государства.

"Уволить Боня Вячеслава Валентиновича от временного исполнения обязанностей главы Николаевской областной государственной администрации", - говорится в документе.

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Решение об увольнении Вячеслава Боня президент принял после осмотра аэродрома в Николаеве. Он не получил у чиновников ответ на вопрос, где деньги на аэропорт и почему из-за него постоянно возникают скандалы.

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Дата
19
августа

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