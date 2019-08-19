Зеленский сменил главу СБУ в Житомирской области

Президент Владимир Зеленский назначил Олега Головаша новым главой СБУ в Житомирской области. Фото: APL

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Житомирской области Виктора Панасюка и назначил на его место Олега Головаша.

"Уволить Панасюка Виктора Степановича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Житомирской области", - говорится в указе президента под номер 604.

Другим своим указом под номером 605 Зеленский назначил на эту должность Олега Головаша.

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"Назначить Головаша Олега Олеговича начальником управления Службы безопасности Украины в Житомирской области", - говорится в документе.

Со временем президент Владимир Зеленский начнет демонстрировать свое пренебрежение и деспотическое отношение к гражданам. Такое мнение высказал психолог Валентин Ким.