Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Житомирской области Виктора Панасюка и назначил на его место Олега Головаша.
"Уволить Панасюка Виктора Степановича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Житомирской области", - говорится в указе президента под номер 604.
Другим своим указом под номером 605 Зеленский назначил на эту должность Олега Головаша.
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"Назначить Головаша Олега Олеговича начальником управления Службы безопасности Украины в Житомирской области", - говорится в документе.
Со временем президент Владимир Зеленский начнет демонстрировать свое пренебрежение и деспотическое отношение к гражданам. Такое мнение высказал психолог Валентин Ким.
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