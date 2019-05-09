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четверг, 09 мая 2019 13:12

Зеленский поздравил украинцев и рассказал о своем деде

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Зеленский поздравил украинцев и рассказал о своем деде
Зеленский заявил, что никто не имеет права умалять вклад Украины в победу над нацизмом. Фото: Facebook

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вклад Украины впобеду является огромным и никто не имеет права ее приватизировать.

Он посетил могилу своего деда Семена Ивановича Зеленского. Фото выложил в Facebook.

"Дедушка прошел всю войну и остался навсегда в памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов", - написал Зеленский.

"Сегодня - 9 мая. Это наш День Благодарения. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом - и победил. Просто благодарны всем - за возможность родиться и жить", - написал он.

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"Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев. Помним тех, кто погиб. И чтим тех, кто еще жив, их осталось очень мало", - подчеркнул будущий президент.

Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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09
мая

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  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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