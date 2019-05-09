Зеленский поздравил украинцев и рассказал о своем деде

Зеленский заявил, что никто не имеет права умалять вклад Украины в победу над нацизмом. Фото: Facebook

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вклад Украины впобеду является огромным и никто не имеет права ее приватизировать.

Он посетил могилу своего деда Семена Ивановича Зеленского. Фото выложил в Facebook.

"Дедушка прошел всю войну и остался навсегда в памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов", - написал Зеленский.

"Сегодня - 9 мая. Это наш День Благодарения. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом - и победил. Просто благодарны всем - за возможность родиться и жить", - написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Георгиевские ленты, перепалки и нарушения: как проходит 9 мая в разных городах

"Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев. Помним тех, кто погиб. И чтим тех, кто еще жив, их осталось очень мало", - подчеркнул будущий президент.

Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.