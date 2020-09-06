Зеленский назвал будущую столицу оборонной промышленности

Зеленский призвал сделать Харьков столицей IT-технологий. Фото: news.liga.net

Харьков надо сделать столицей оборонной промышленности, машиностроения и IT-технологий.

Об этом заявил Владимир Зеленский на официальном телеграмм-канале.

"Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача - сделать регион еще и столицей оборонпрому, машиностроения и IT, своеобразной украинской Кремниевой долиной", - написал он.

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Президент Украины убежден в скором и продуктивному развитию региона.

"В свое время Павел Тычина спрашивал:" Харьков, Харьков, где твое лицо? "Так вот, убежден - уже через несколько лет и без того симпатичное лицо Харьковщины будет еще умнее, еще более волевым и еще счастливее", - подытожил Зеленский.

Ивано-Франковск занял первое место в рейтинге лучших городов для ведения бизнеса в Украине, по версии сентябрьского выпуска Forbes. Рейтинг составили, чтобы определить перспективные направления развития бизнеса и привлечения инвестиций. Оценивали привлекательность для бизнеса городов с населением от 90 000 человек.