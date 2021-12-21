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вторник, 21 декабря 2021 21:49

Зеленский на госдаче организовал шашлыки с послами и журналистами

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Зеленский на госдаче организовал шашлыки с послами и журналистами
Зеленский пригласил послов и журналистов поговорить при костере / скриншот с видео УНИАН

Президент Владимир Зеленский устроил для послов и журналистов в Гуте Ивано-Франковской области неформальное общение у костра.

Приглашенных угощали гуцульскими блюдами и развлекали аутентичной гуцульской музыкой, передает УНИАН.

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Отдельно желающим разливали вино. Среди блюд – сырные и мясные блюда. В частности, шашлыки.

21 декабря в государственной резиденции "Синегора" в Гуте Ивано-Франковской области началась двухдневная конференция послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства". В событии принимают участие около 90 послов Украины, представляющих интересы государства в разных странах мира.

После завершения первого дня конференции Зеленский сделал ряд заявлений. Среди них о том, что готов позвонить президенту России Владимиру Путину, что Украина ставит себе задачу поучаствовать в саммите НАТО в Мадриде в 2022 году, и что нужно думать о новых инициативах для урегулирования ситуации на Донбассе.

Президент Зеленский планирует ежегодно собирать украинских послов на саммит в Гуте в Ивано-Франковской области.

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Дата
21
декабря

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