Зеленский борется за свой собственный театр, а не государство Украина

Виктор Бобыренко: Зеленский построил себе театр. Хочет стать не только актером, а режиссером и сценаристом.Фото: Gazeta.ua

Президент скоро будет иметь всю полноту власти. Это и есть его главный вызов.

Говорит в интервью журналу "Країна" политолог Виктор Бобыренко.

"Зеленский построил себе театр. Хочет стать не только актером, а режиссером и сценаристом. Хорошая новость - он не захочет пустить в Украину Путина, как звезду чужого шоу. А тот очень хочет погастролировать у нас. Владимир Александрович будет бороться за свой театр, а не за государство. Ему не хватает украинского", - считает эксперт.

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По его словам, Зеленский хочет понравиться всем.

"Сохранить расположение тех, кто за войну до победного конца, и тех, кто не был там, но устал больше всех. Ему начинают примерять образ Лукашенко. Приезжает и как батька раздает тумаков местным чиновникам. Может потерять берег", - добавляет политолог.

Полное интервью с Виктором Бобыренко читайте в журнале "Країна" от 15 августа.