Ждали семь веков: Украина получила томос

Вселенский патриард Варфоломей передает томос митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. Фото: Укринформ

6 января 2020 года исполняется год со дня получения Украиной томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Год назад в Стамбуле состоялась церемония передачи томоса об автокефалии объединенной Украинской православной церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

"Благочестивий Український народ чекав цього благословенного дня цілих сім століть. І, нарешті, прийшов час для нього, як і для стількох інших Православних народів раніше, отримати священний подарунок, у вигляді визнання його зрілості, незалежності та самостійності, звільнитися від будь-якої іноземної опіки та втручання, за яких не завжди піклувались та поважали його власну ідентичність", - сказал Вселенский Патриарх Варфоломей.

Как это было

Вселенский патриарх Варфоломей подписывает томос об автокефалии Православной церкви Украины. Фото: Укринформ

17 апреля 2018 года Президент Украины Петр Порошенко впервые заявил об официальном прошении к Вселенскому патриарху о предоставлении автокефалии.

Решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине было принято Синодом Вселенского патриархата 11 октября.

Русская православная церковь и руководители Украинской православной церкви Московского патриархата отказались признавать решение Вселенского патриархата и сопротивлялись процессу.

Впрочем, 3 ноября Президент Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Константинополе Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

В соборе Святой Софии в Киеве 15 декабря состоялся Объединительный собор православных церквей Украины. На нем духовенство УПЦ Киевского патриархата, УПЦ Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви создали единую поместную Православную церковь Украины, приняли ее устав и избрали предстоятеля - митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

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В православии теперь существует 15 самостоятельных церквей - без Украинской их было 14. Некоторые из них сформировались в древности, часть церквей стали независимыми относительно недавно, отделившись от древних церквей. Однако томосы имеют только восемь из тех церквей, которые отделились. Уникальность томоса, выданного Православной церкви Украины, в том, что в этом документе четко очерчены границы новой церкви. За пределами Украины отныне запрещено иметь свои общины. То есть общины украинских верующих в диаспоре (Европа, США, Канада) переходят под управление Вселенского патриарха.