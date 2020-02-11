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вторник, 11 февраля 2020 15:00

Завод Ахметова отсудил у государства более 200 млн грн

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Завод Ахметова отсудил у государства более 200 млн грн
Енакиевский металлургический завод в Донецкой области. Фото: photos.wikimapia.org

Енакиевский металлургический завод, бенефициаром которого является Ринат Ахметов, отсудил у государства сумму бюджетного возмещения по НДС 106,7 млн грн и пеню 105,9 млн грн.

Завод судился с Офисом крупных налогоплательщиков ГНС и Главным управлением Государственной казначейской службы Украины, говорится в решении Донецкого окружного админсуда.

Енакиевский металлургический завод обратился в Донецкий окружной административный суд с иском, чтобы обязать ответчиков внести во Временный реестр заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения необходимые данные по возмещению завода суммы налога на добавленную стоимость за январь 2015 года в размере 106,7 млн грн. В свою очередь, Офис крупных налогоплательщиков назвал иск безосновательным.

"Поскольку судом установлено право истца на бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость за январь 2015 года, а также отсутствие механизма реального возмещения налогоплательщику согласованной суммы бюджетного возмещения указанного налога, эффективным способом защиты, который обеспечит восстановление нарушенного права истца, является взыскание из Государственного бюджета Украины в его пользу задолженности бюджета по возмещению НДС и пени, начисленной на сумму такой задолженности", - решили в суде.

По данным госреестра, большой долей предприятия владеет Вадим Новинский.

Производственные мощности предприятия находятся на оккупированной части Донбасса. Завод проходит процедуру банкротства с 1 июля 2019 года.

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В конце июня 2017 года "Газ-Альянс" начала экспортировать продукцию Енакиевского металлургического завода. Сначала продукцию в Россию вывозит из оккупированных территорий южно-осетинская компания "Внешторгсервис", в управлении которой находятся захваченные боевиками предприятия на Донбассе. Затем переоформляют ее на компанию "Газ-Альянс", непосредственно осуществляющую экспортные операции.

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11
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