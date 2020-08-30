Зарплата врача после интернатуры должна начинаться с 20 тыс грн - Степанов

Медицинские работники все 29 лет получали самую низкую зарплату в стране. Фото: Reuters

Средняя зарплата в сфере здравоохранения на 30% ниже, чем средняя зарплата по стране.

Так, по состоянию на 1 января 2020 средняя зарплата в стране составляла около 10 500 гривен, тогда как средняя зарплата в сфере здравоохранения 7087 гривен. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью "Радио Свобода".

"То, что касается зарплаты, то этот вопрос мы должны рассматривать не только с точки зрения COVID. Медицинские работники все 29 лет получали самую низкую зарплату в стране. Если на 1 января этого года средняя зарплата в стране составляла около 10 500 гривен, то средняя зарплата в сфере здравоохранения 7087 гривен, на 30% ниже, чем средняя зарплата по стране. это позор для страны. это просто стыдно для страны! И я об этом постоянно говорю ", - отметил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты

Степанов заявил, что одной из составляющих медицинской реформы должно быть "существенное повышение зарплаты медработникам до уровня справедливой оплаты".

"В моем представлении зарплата, например, врача после интернатуры, который только приходит, должна начинаться где-то с 20 000 гривен. Лучше с 25000 гривен", - рассказал министр.

Реальная заработная плата в Украине в июле 2020 по сравнению с июлем 2019 увеличилась на 5,1%. Так, средняя номинальная заработная плата штатных работников в июле 2020 году в сравнении с предыдущим месяцем выросла на 2%, а в годовом измерении (до июля 2019) - на 7,6%, составив 11,804 тыс грн.