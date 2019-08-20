Жаркая среда: синоптики обещают стабильно высокую температуру

21 августа в Украине будет жара. ФОТО: mapme.club

Погода в Украине в среду будет жаркой.

"21 августа максимальная температура воздуха составит +28...+30 градусов", - пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.

На юге, востоке и в большинстве центральных областей +30...+34, местами до +35 градусов. В Карпатах +21...+24 градуса.

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В столице 21 августа будет жарко. Температура воздуха поднимется до +30 градусов.

Азорский антициклон будет определять сегодня, 20 августа, и в ближайшее время погоду в Украине. Поэтому будет преобладать сухая солнечная погода.