Жара возвращается. В каких областях будет тяжелее всего

25 июля в некоторые области вернется жара. Фото: pixabay.com

Сегодня в Украине будет жарко. В некоторых северных и южных областях воздух прогреется до +30°С и даже выше. Однако на большинстве территории сохранится комфортная температура на уровне +26...28°С.

Осадков 25 июля не прогнозируют, передает Униан.

На западе ожидается небольшая облачность. Температура будет в пределах +26...28°С.

На севере воздуха максимально прогреется до + 27°С, также будет немного облачно.

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В центре Украины 25...29°С. Холоднее будет в Виннице, а теплее - в Кривом Роге.

Больше всего солнца сегодня ждут в восточных и южных областях. Максимально воздух там прогреется до + 31°С.

С 24 по 26 июля в Волынской, Житомирской областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Это создает предпосылки для резкого увеличения количества возгораний на территории Украины. С 26 июля подобная ситуация ожидается во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской и Николаевской областях.