Жара возвращается. В каких областях будет тяжелее всего

 
Ексклюзивы
1/5
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
16 Просмотров: 747
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
1 Просмотров: 1206
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
1 Просмотров: 2781
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 297
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 90
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 9558
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 360
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 414
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 540
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1170
Фото
Все фото
17
4
7
6
3
Чем живет олимпийская фан-зона во Львове
Чем живет олимпийская фан-зона во Львове
Украденный шесть лет назад пес встретился с хозяином: трогательное видео
Украденный шесть лет назад пес встретился с хозяином: трогательное видео
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
Церковный праздник 24 июля: перечень святых, которым сегодня молятся
Церковный праздник 24 июля: перечень святых, которым сегодня молятся
Карикатуру на Зеленского убрали с выставки
Карикатуру на Зеленского убрали с выставки
Видео
Все видео
25 июля поздравляют с Днем Ангела владельца самого мужественного имени
25 июля поздравляют с Днем Ангела владельца самого мужественного имени
Украинцы слушают не специалистов, а кума, брата, свата
Украинцы слушают не специалистов, а кума, брата, свата
Украинцы зациклены на прошлом
Украинцы зациклены на прошлом
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Героическое спасение собаки в бурю прославило киевлянина: трогательное видео
Героическое спасение собаки в бурю прославило киевлянина: трогательное видео
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
1 Просмотров: 720
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
1 Просмотров: 1224
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 513
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1170
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 657
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
23 июля 2021
Просмотров: 360
Гра в перевдягання
Уже п'ятий рік я позначаю липень як певний чекпоїнт у моєму житті. Якщо перекласти мовою комп'ютерних ігор, це точка, де я зміг зберегтися й рушити ...
воскресенье, 25 июля 2021 10:18

Жара возвращается. В каких областях будет тяжелее всего

  Комментировать
Жара возвращается. В каких областях будет тяжелее всего
25 июля в некоторые области вернется жара. Фото: pixabay.com

Сегодня в Украине будет жарко. В некоторых северных и южных областях воздух прогреется до +30°С и даже выше. Однако на большинстве территории сохранится комфортная температура на уровне +26...28°С.

Осадков 25 июля не прогнозируют, передает Униан.

На западе ожидается небольшая облачность. Температура будет в пределах +26...28°С.

На севере воздуха максимально прогреется до + 27°С, также будет немного облачно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Африке выпал снег и ударили морозы - побиты рекорды самой низкой температуры

В центре Украины 25...29°С. Холоднее будет в Виннице, а теплее - в Кривом Роге.

Больше всего солнца сегодня ждут в восточных и южных областях. Максимально воздух там прогреется до + 31°С.

С 24 по 26 июля в Волынской, Житомирской областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Это создает предпосылки для резкого увеличения количества возгораний на территории Украины.

С 26 июля подобная ситуация ожидается во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской и Николаевской областях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жара возвращается. В каких областях будет тяжелее всего». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июля

Посмотреть на ядерный взрыв пригласили гостей

Самое читаемое
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
7
 1 Просмотров: 14688
24 июля день ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
24 июля день ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 13266
У горах нашли чудо света
У горах нашли чудо света
 Просмотров: 11646
Гороскоп на 24 июля: в чью жизнь придут такие долгожданные изменения
Гороскоп на 24 июля: в чью жизнь придут такие долгожданные изменения
 Просмотров: 6507
Три блюда Черногории, которые сводят туристов с ума
Три блюда Черногории, которые сводят туристов с ума Просмотров: 5247
Общество
Чем живет олимпийская фан-зона во Львове
Чем живет олимпийская фан-зона во Львове
17
 Просмотров: 252
Гороскоп на 25 июля: астролог сделала удивительный прогноз
Гороскоп на 25 июля: астролог сделала удивительный прогноз
 Просмотров: 1647
Народные традиции 25 июля: какую еду сегодня нельзя есть
Народные традиции 25 июля: какую еду сегодня нельзя есть Просмотров: 432
25 июля церковь почитает первых святых мучеников Киевской Руси
25 июля церковь почитает первых святых мучеников Киевской Руси Просмотров: 234
25 июля поздравляют с Днем Ангела владельца самого мужественного имени
25 июля поздравляют с Днем Ангела владельца самого мужественного имени
5
 Просмотров: 4230
Больше всего комментируют
16
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
8
Соратник Авакова ушел из МВД
5
Белый дом назовет кандидатов на должность посла в Украине
4
МИД удивило прекращении дела Чауса Молдовой
2
Украина получила первую медаль на Олимпиаде
Голосов: 56797
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть