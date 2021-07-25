Жара возвращается. В каких областях будет тяжелее всего

Сегодня в Украине будет жарко. В некоторых северных и южных областях воздух прогреется до +30°С и даже выше. Однако на большинстве территории сохранится комфортная температура на уровне +26...28°С.
Осадков 25 июля не прогнозируют, передает Униан.
На западе ожидается небольшая облачность. Температура будет в пределах +26...28°С.
На севере воздуха максимально прогреется до + 27°С, также будет немного облачно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Африке выпал снег и ударили морозы - побиты рекорды самой низкой температуры
В центре Украины 25...29°С. Холоднее будет в Виннице, а теплее - в Кривом Роге.
Больше всего солнца сегодня ждут в восточных и южных областях. Максимально воздух там прогреется до + 31°С.
С 24 по 26 июля в Волынской, Житомирской областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Это создает предпосылки для резкого увеличения количества возгораний на территории Украины.
С 26 июля подобная ситуация ожидается во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской и Николаевской областях.
Комментарии