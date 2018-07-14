Запустят дополнительные поезда к морю

Из Киева в Одессу будут курсировать дополнительные поезда. Фото: "Главком"

Дополнительный поезд №233 / 234 от Киева до Одессы назначил Укрзализныця.

Он будет отправляться из столицы 14, 16, 21, 23, 28, 30 июля, а также 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 и 31 августа. Время отправления - 8:03, прибытие в Одессу в 18:12. Обратно отправляться в 11:17 и прибывать в Киев в 20:43.

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Поезд останавливается в Казатине, Виннице, Жмеринке, Подольске.

В графике движения поездов на 2017/2018 год предусмотрено курсирование 19 пар круглогодичных пассажирских поездов в Одессу.

"Укрзализныця" до конца июня 2018 запустит третий капитально отремонтированный и модернизированный электропоезд пригородного сообщения. К 2019 году УЗ планирует отремонтировать 22 состава.