Запасы газа в ПХГ превысили 25 миллиардов кубометров

Отметку в 22 млрд кубометров преодолели 29 июля. Фото: Reuters

По состоянию на 26 августа запасы природного газа в подземных хранилищах Украины достигли 25,087 млрд кубометров.

Так, отметку в 24 млрд кубометров преодолели 17 августа, 23 млрд кубометров - 8 августа, в 22 млрд кубометров - 29 июля. Об этом сообщает АО "Укртрансгаз".

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"Сохранение таких темпов закачки в течение остальных дней текущего месяца и сентября позволит довести запасы в ПХГ до 29 млрд куб. М., Заполнив их на 93,5%", - говорится в сообщении.

ДК "Нафтогаз Украины" поднял стоимость газа по годовому контракту до 5,24 грн за куб. м с НДС. В августе цена газа по тарифу "Годовой" составляла 4,73 грн за куб. м.