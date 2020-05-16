Заместитель мэра заразился коронавирусом

Чиновника госпитализировали в инфекционное отделение. Фото: Кременчугская газета

Заместителя мэра Кременчуга Дмитрия Кравченко госпитализировали с коронавирусом.

Сейчас он находится в инфекционном отделении больницы "Кременчугская". Об этом со ссылкой на вице-мэра города Ольгу Усанову сообщает Кременчугская газета.

Как отмечается, COVID-19 обнаружили у чиновника 12 мая. Позже мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщал местным СМИ, что, несмотря на температуру, его заместитель чувствует себя нормально, жалоб не имеет и работает из дома.

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По состоянию на 9:00 16 мая в Украине 17858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели.