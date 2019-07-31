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Загрязнение нефтепровода "Дружба": Россия выплатила часть компенсации

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Загрязнение нефтепровода &quot;Дружба&quot;: Россия выплатила часть компенсации
Россия выплатила Украине2,3 млн евро компенсации. Фото: varianty

Украина получила 2,3 млн евро компенсации от России за загрязнение нефтепровода "Дружба".

"АО "Укртранснафта" получило от ОАО "Транснефть" часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений на украинский участок нефтепровода "Дружба". Это, в частности уже позволило покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле", - сообщает пресс-служба "Укртранснафти" в Facebook.

Как отмечается, размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования ОАО "Транснефть" мощностей украинской нефтетранспортной системы, к которой попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики.

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Россияне пустили некачественную, наполненную вредными хлорорганическими соединениями нефть по трубопроводу "Дружба". Он поставляет сырье в Беларусь, а оттуда в Украину и Европу.

Об этом 19 апреля заявили в белорусском концерне "Белнефтехим" и временно ограничили экспортные поставки нефтепродуктов из России в другие страны. Содержание хлорорганических соединений в нефти в десятки раз превысил предельно допустимые значения.

"Укртранснафта" на своей официальной странице в Фейсбук заявила, что 25 апреля они вынужденно остановили транзит российской нефти из-за ее неудовлетворительного качества. Через Украину сырье должно были поступить в Чехию, Словакию и Венгрию. Но они отказались его принимать. Таким образом в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши скопилось около 5 млн тонн нефти с высоким содержанием хлорорганики.

В России считают, что загрязнение было умышленно. Обвиняют в этом частную компанию "Самаратранснефть-терминал".

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