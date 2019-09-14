Забрали из свалки: 12-летняя девочка родила ребенка

В Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
Девочку цыганской национальности забрали ночью, 14 сентября, врачи "скорой" со свалки. Об этом сообщает портал "ЧаРивне".
Пациентка рожала в Ровенском областном перинатальном центре. Главный врач медучреждения Виктория Еникеева отметила, что это первый такой случай за время работы центра.
"Пациентка была доставлена каретой скорой помощи со свалки в 02:10 ночи, а в 07:10 она уже родила. Роды прошли естественным путем. Наши врачи в этой ситуации сделали все лучшее, чтобы и малолетняя мама и ребенок чувствовали себя хорошо. Беременная не стояла на учете, пока у ребенка есть проблема", - рассказала Еникеева.
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Как отмечается, вес новорожденного мальчика составил 3160 грамм, а его рост - 47 сантиметров.
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