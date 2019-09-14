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суббота, 14 сентября 2019 17:18

Забрали из свалки: 12-летняя девочка родила ребенка

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Забрали из свалки: 12-летняя девочка родила ребенка
Девочку забрали из свалки врачи "скорой". Фото: News

В Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.

Девочку цыганской национальности забрали ночью, 14 сентября, врачи "скорой" со свалки. Об этом сообщает портал "ЧаРивне".

Пациентка рожала в Ровенском областном перинатальном центре. Главный врач медучреждения Виктория Еникеева отметила, что это первый такой случай за время работы центра.

"Пациентка была доставлена ​​каретой скорой помощи со свалки в 02:10 ночи, а в 07:10 она уже родила. Роды прошли естественным путем. Наши врачи в этой ситуации сделали все лучшее, чтобы и малолетняя мама и ребенок чувствовали себя хорошо. Беременная не стояла на учете, пока у ребенка есть проблема", - рассказала Еникеева.

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Как отмечается, вес новорожденного мальчика составил 3160 грамм, а его рост - 47 сантиметров.

В Берегово на Закарпатье 6-месячный младенец упал в бульон. Ребенка с ожогами лица и дыхательных путей госпитализировали.

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