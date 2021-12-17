За сутки от коронавируса скончались 328 украинцев

Вакцинация против коронавируса / Getty Images

За сутки 16 декабря в Украине было зафиксировано 8899 новых подтвержденных случаев коронавируса.

За сутки вакцинировали около 133 тыс. украинцев. Почти 44 тыс. получили первую дозу и более 89 тыс. вторую дозу вакцины. В целом, полностью вакцинировались более 14,3 млн украинцев. Об этом сообщает Минздрав.

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За минувшие сутки госпитализировали 2028 человек. Умерло 328 украинцев. За весь период пандемии в Украине заболели почти 3,6 млн. человек. Умерли 92641 украинец.

Израиль передаст Украине 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca от Covid-19. Партию предоставят через глобальный механизм COVAX. Об этом сообщило посольство Израиля в Украине.