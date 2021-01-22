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пятница, 22 января 2021 21:13

Взятка на 6 млн: ВАКС вынес неожиданное решение

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Взятка на 6 млн: ВАКС вынес неожиданное решение
Следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство от прокурора САП о продлении срока действия процессуальных обязанностей прежнему менеджеру Burisma. Фото: Facebook

Высший антикоррупционный суд продлил срок действия процессуальных обязанностей прежнему менеджеру Burisma.

Он принимал участие в попытке дачи взятки в размере $ 6 млн директору НАБУ Артему Сытнику и главе САП Назару Холодницкому. Об этом сообщает Интерфакс.

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В обязанности подозреваемого входят:

- запрет покидать территорию Украины без ведома и разрешения суда, прокурора или следователя;
- необходимость сообщение суда, прокурора или следователя о возможной смене места работы или жительства;
- запрещено обсуждать с третьими лицами обстоятельства дела, кроме суда, следственного судьи, прокурора, детектива, следователя, адвокатов.

Ограничение действует до 12 февраля 2021 года включительно.

Под подозрение правоохранительных органов, попало 3 человек, которые обвиняются в предоставлении неправомерной выгоды в $6 млн руководителям НАБУ и САП.

В первой части 62 статьи Конституции Украины, указано, что лицо не виновно в совершении преступления, и не может быть привлечено к наказанию, если вина не в полной мере доказана, и обвинения не установлено приговором суда.

Ранее, компания Burisma Group заверила, что не имеет никакого отношения к скандалу зхабарем в размере 6 млн долларов директору НАБУ Артему Сытнику и руководителю САП Назару Холодницкому.

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Дата
22
января

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