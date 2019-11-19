"Выстояли благодаря таким героям!" Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью легендарного командира ВСУ

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью командира 128-й горно-штурмовой бригады Евгения Коростелева.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Политик отметил, что с глубокой болью воспринял известие о смерти командира.

"Боевой комбриг, представитель настоящей новой украинской элиты, которая выросла и закалилась в пламени войны с российским агрессором. Именно благодаря таким героям Украины устояла – и, я уверен, победит", - написал Порошенко.

Он добавил, что Евгений Коростылев навсегда останется в нашей памяти как воин, патриот и настоящий командир.

"Выражаю искренние соболезнования родным, близким и боевым собратьям Евгения", - добавил пятый президент.

Как писал ранее, в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона рано утром 19 ноября скончался командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростылев.