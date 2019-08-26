Вышла книга Сенцова, написанная в российском заключении

 
Ексклюзивы
1/5
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
2 Просмотров: 9496
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 765
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1665
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 2061
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
5 Просмотров: 5976
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1629
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2295
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1908
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2187
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Фото
Все фото
5
21
5
10
32
Иностранцу только в IT и на кухне можно получить приличную работу - украинка рассказала о жизни в Сиднее
Иностранцу только в IT и на кухне можно получить приличную работу - украинка рассказала о жизни в Сиднее
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
Переселенцы рассказали, как открыли суши-студию
Переселенцы рассказали, как открыли суши-студию
В ОП прошла акция &quot;Нет - капитуляции&quot;
В ОП прошла акция "Нет - капитуляции"
Масштабный Марш Непокоренных прошел Львовом: как отметили павших героев Независимости
Масштабный Марш Непокоренных прошел Львовом: как отметили павших героев Независимости
Видео
Все видео
Бортпроводницы пели гимн в самолетах в честь Дня Независимости
Бортпроводницы пели гимн в самолетах в честь Дня Независимости
Мужчина устроил стрельбу на почте
Мужчина устроил стрельбу на почте
В Украине празднуют День Независимости: фото и видео
В Украине празднуют День Независимости: фото и видео
10 фактов об Украине
10 фактов об Украине
10 знаковых политических событий за 28 лет Независимости
10 знаковых политических событий за 28 лет Независимости
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5949
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2331
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2511
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6939
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4835
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
25 августа 2019
Просмотров: 495
Квартира для трьох котів
– Це майже нереально, – каже ріелторка, коли я прошу допомогти знайти квартиру для себе і трьох моїх котів. Із попередньої, де ...
понедельник, 26 августа 2019 12:34

Вышла книга Сенцова, написанная в российском заключении

  Комментировать

Выходит в свет книга рассказов, написанная украинским режиссером Олегом Сенцов в российском заключении. Об этом сообщает "Видавництво Старого Лева".

 

"Маркетер" - сборник малой автобиографической прозы Олега. Автор рассказывает в ней в основном о своих студенческих годах: сдачи экзаменов, будни в общежитии и на квартирах, безудержное веселье, безденежье - привычные составляющие жизни молодежи, которая приобретает знания. Начало девяностых. Изменение ценностей. Разрушение стереотипов. Становления. Закаливание души и характера. Любовь, дружба, выживание и бизнес... Вдумчивый и внимательный читатель найдет все это в новой книге Олега Сенцова. Перевод на украинский язык, который сделал Олег Осока, представленный рядом с оригиналом. Оформили сборник Оксана Йориш и Назар Гайдучик ", - сообщает издатель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенцова не включили в список на обмен

"Если рассказы, вошедшие в сборник "Жизня", были написаны Олегом около 10 лет назад, то тексты для "Маркетер" - это проза, которая уже появилась во время его заключения.

Это вторая часть автобиографической трилогии, в которой Олег возвращается в свое студенческое прошлое, и снова ему удается написать не только о себе, но и обо всех нас, кто жил и искал себя в тот момент. Невозможно на самом деле представить, как можно творить в колонии, но написание для Олега сегодня является большой поддержкой. В то же время каждая его новая книга - это возможность напомнить нам и миру не только о судьбе Олега, но и о делах всех украинских заложников Кремля. Так литература становится сильным инструментом правозащиты", - сказала директор Украинского ПЕН-клуба Татьяна Терен.

10 мая прошло 5 лет со дня задержания Олега Сенцова. Большую часть этого срока украинский политзаключенный провел в тюрьмах России. Сенцов, осужден на 20 лет по сфабрикованному делу, находится в колонии в городе Лабытнанги в Заполярье.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вышла книга Сенцова, написанная в российском заключении». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
августа

Президент поддержал право голоса для женщин

Самое читаемое
Привлекают и эпатируют: показали модные фото 1970-х
Привлекают и эпатируют: показали модные фото 1970-х
20
 Просмотров: 100393
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
10
 1 Просмотров: 26740
Притула впервые прокомментировал ДТП с участием тещи
Притула впервые прокомментировал ДТП с участием тещи Просмотров: 17307
&quot;Ты украла мое детство&quot;: девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
"Ты украла мое детство": девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
17
 Просмотров: 15309
Торгуют до ночи, гуляют до утра - репортаж с Сорочинской ярмарки, фото
Торгуют до ночи, гуляют до утра - репортаж с Сорочинской ярмарки, фото
41
 Просмотров: 13473
Общество
В Карпатах увеличилось туристов
В Карпатах увеличилось туристов
Снижение ценовых ограничений на рынке электроэнергии уничтожит госшахты - Москаль
Снижение ценовых ограничений на рынке электроэнергии уничтожит госшахты - Москаль Просмотров: 54
Награды от военных и помощь бойцам АТО: в сети раскрыли малоизвестные факты о мэре Одессы Труханове
Награды от военных и помощь бойцам АТО: в сети раскрыли малоизвестные факты о мэре Одессы Труханове 1 Просмотров: 414
Как развлекаются в России: сожгли украинское село и расстреляли предателя
Как развлекаются в России: сожгли украинское село и расстреляли предателя Просмотров: 1008
Гороскоп на 26 августа: чего делать не стоит
Гороскоп на 26 августа: чего делать не стоит
 Просмотров: 1350
Больше всего комментируют
26
"Где план победы?" - речь Зеленского критически оценили
13
Кравчук о пятом президенте: Он хотел быть очень богатым
3
Собирают информацию и призывают расправиться - в Севастополе охотятся на украинцев
2
Врятувати Уляну
2
Когда украинские заробитчане вернутся домой: мнение эксперта
Голосов: 43876
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua