Вышла книга Сенцова, написанная в российском заключении

Выходит в свет книга рассказов, написанная украинским режиссером Олегом Сенцов в российском заключении. Об этом сообщает "Видавництво Старого Лева".

"Маркетер" - сборник малой автобиографической прозы Олега. Автор рассказывает в ней в основном о своих студенческих годах: сдачи экзаменов, будни в общежитии и на квартирах, безудержное веселье, безденежье - привычные составляющие жизни молодежи, которая приобретает знания. Начало девяностых. Изменение ценностей. Разрушение стереотипов. Становления. Закаливание души и характера. Любовь, дружба, выживание и бизнес... Вдумчивый и внимательный читатель найдет все это в новой книге Олега Сенцова. Перевод на украинский язык, который сделал Олег Осока, представленный рядом с оригиналом. Оформили сборник Оксана Йориш и Назар Гайдучик ", - сообщает издатель.

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"Если рассказы, вошедшие в сборник "Жизня", были написаны Олегом около 10 лет назад, то тексты для "Маркетер" - это проза, которая уже появилась во время его заключения.

Это вторая часть автобиографической трилогии, в которой Олег возвращается в свое студенческое прошлое, и снова ему удается написать не только о себе, но и обо всех нас, кто жил и искал себя в тот момент. Невозможно на самом деле представить, как можно творить в колонии, но написание для Олега сегодня является большой поддержкой. В то же время каждая его новая книга - это возможность напомнить нам и миру не только о судьбе Олега, но и о делах всех украинских заложников Кремля. Так литература становится сильным инструментом правозащиты", - сказала директор Украинского ПЕН-клуба Татьяна Терен.

10 мая прошло 5 лет со дня задержания Олега Сенцова. Большую часть этого срока украинский политзаключенный провел в тюрьмах России. Сенцов, осужден на 20 лет по сфабрикованному делу, находится в колонии в городе Лабытнанги в Заполярье.