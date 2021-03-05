"Вычистим" законодательство от устаревших норм - Стефанчук о судебной реформе

Стефанчук добавил, что направления будут идти параллельно. Фото: pixabay.com

Реформирование судебной системы планируют завершить в 2023 году.

Новое видение реформы отличается комплексным подходом, который охватывает не только институт судей, сообщил первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Дом".

"Мы внимательно исследовали все предыдущие ошибки. И подход, который продемонстрировал президент Владимир Зеленский, концептуально отличается от того, что мы имели в предыдущее время. Мы разрабатываем не одну концепцию, а сразу несколько. Кроме концепции реформирования судоустройства, мы разрабатываем и концепцию систематизации украинского законодательства, и систематизации и переосмысления украинского юридического образования. Только в комплексе мы сможем достичь результата. Мы должны "вычистить" наше законодательство от устаревших норм, внедрить новые правила правотворчества, а также сделать правовой мониторинг", - сказал он.

Стефанчук добавил, что направления будут идти параллельно. Реформирование судебного корпуса начнут с перезапуска важнейших институтов, которыми являются Высшая квалификационная комиссия судей и Высший совет юстиции.

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Для получения 2-го транша от Международного валютного фонда Украина должна выполнить 5 требований. Из них 3 ключевых вопроса - судебная реформа. Это закон о Высшем совете правосудия, закон об усилении уголовной ответственности за незаполнение или ненадлежащее заполнение деклараций, а также закон о НАБУ – о назначении руководителя и его легитимизации в соответствие с Конституцией.