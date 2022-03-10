"Вы любите богатые страны и отдых? Мы все отберем" - Зеленский в элиту оккупантов

Владимир Зеленский обратился в элиту РФ. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Идет 15-й день, как украинские защитники обороняют города и села от нападения российских оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение.

"Мы выстояли. Украинская армия отражает атаки на ключевых направлениях. Благодаря нашим военным, нацгвардейцам, пограничникам, полицейским, терробороновцам и всем, кто присоединился к защите, мы не стали рабами. И никогда не станем. Потому что это наш дух, это наша судьба. ", – отметил он.

Ночью появилось сообщение о погибших в роддоме Мариуполя в результате бомбардировки.

"Потеряли трех человек. Один из них ребенок. Раненых – 17. Это дети, женщины, медицинские работники. В ток-шоу РФ об этом упомянули. Сказали, что в больнице якобы не было людей. А в роддоме – не было женщин и детей. Россиянам солгали, что якобы там засели "националисты" на каких-то позициях", - сказал Зеленский.

Военные преступления невозможны без пропагандистов, подчеркнул президент.

"Пропагандисты будут наказаны так же, как и те, кто приказывает сбрасывать бомбы на мирных людей. Мы знаем о всей собственности пропагандистов и связанных с ними лиц. Сделаем все, чтобы ее конфисковали. Вы ведь любите богатую жизнь? Любите благополучные страны? У вас этого больше не будет. Это только начало", - подчеркнул он.

Российских пропагандистов будут привлечены к ответственности за соучастие в военных преступлениях, сказал Зеленский.

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"Потом вас возненавидят граждане России - все, кого вы сейчас ежедневно в течение многих лет обманываете. Когда они ощутят последствия вашей лжи по своим кошелькам, возможностям, которых становится все меньше", - добавил.

Сегодня, 10 марта, снова обеспечивают гуманитарные коридоры.

"Автобусы уже отправились. Грузовики уже в пути - с едой, водой, медикаментами. Мариуполь. Волноваха. Изюм. Сумы и область. Большие и малые города Киевской области - Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель. Сердце разрывается от того, что оккупанты сделали с нашими городами. И от того, что они хотят сделать с нашими людьми, нуждающимися в срочной помощи", - сообщил Зеленский.

Российские оккупанты уже создали гуманитарную катастрофу в украинских городах.

"Но это для них часть плана. Они хотят унизить наших людей. Чтобы они на коленях брали хлеб и воду из рук оккупантов. Чтобы украинцы могли спасти жизнь, только уехав на оккупированную территорию или в Россию. Оккупанты специально организуют это издевательство, чтобы дать своим пропагандистам новый материал. Просто уроды", - сказал президент.

Очень важна конкретика в отношениях с лидерами мира и Европы, подчеркнул он.

"На днях лидеры Евросоюза собираются, чтобы обсудить войну России против Украины. Чтобы обсудить нашу заявку на вступление в ЕС. Мы ждем конкретный сигнал. Ждем мощную поддержку. Потому что это будет справедливо. Мы точно знаем, кто и какую позицию из лидеров занимает. Знаем , кто за нас. Будем работать, убеждать", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что после войны, "после нашей победы отстроим все, что разрушил враг".

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"Для каждого пострадавшего города будет создана специальная государственная программа. Для восстановления. Я уже поручил правительству начать разработку. Чернигов и Сумы, Ахтырка и Житомир, Изюм, Мариуполь и все-все города, к которым приходило зло, не будут видеть и следа от российского вторжения", - заметил он.

"Я хочу сказать об этом на примере Харькова. Нашего Харькова, который сейчас переживает самые страшные страдания. Самые страшные – со времен Второй мировой войны. Салтовка, Алексеевка... Возможно, большинству украинцев эти названия ничего не скажут. Но харьковчане услышат. Площадь Свободы будет такой, что там будут бывать все европейцы. Полтавский путь, Белгородское шоссе, улица Мироносицкая, Областная детская больница, Харьковский онкоцентр, Университет Каразина, Дворец труда, Библиотека Короленко... Мы все отстроим", - заключил Зеленский.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.