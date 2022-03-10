"Вы любите богатые страны и отдых? Мы все отберем" - Зеленский в элиту оккупантов

 
Ексклюзивы
1/5
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1035
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2412
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 5499
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2016
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 468
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3204
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
Просмотров: 6381
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 3798
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 405
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
1 Просмотров: 12816
Фото
Все фото
3
4
8
8
7
Огромную сумму теневых денег вернули на нужды армии
Огромную сумму теневых денег вернули на нужды армии
Морпехи и гвардейцы &quot;поджарили&quot; технику оккупантов в Мариуполе
Морпехи и гвардейцы "поджарили" технику оккупантов в Мариуполе
Из Сум эвакуировали более 43 тыс. человек
Из Сум эвакуировали более 43 тыс. человек
&quot;Сейчас, твари, начнется совсем вторая война&quot; - Арестович пригрозил оккупантам
"Сейчас, твари, начнется совсем вторая война" - Арестович пригрозил оккупантам
Большинство украинцев против принятия условий РФ и обвиняет россиян в вооруженной агрессии - опрос
Большинство украинцев против принятия условий РФ и обвиняет россиян в вооруженной агрессии - опрос
Видео
Все видео
"Кацапстан должен прекратить свое существование" - Подервянский
"Кацапстан должен прекратить свое существование" - Подервянский
"Пол второго батальона раз*ярило. И командир полка погиб" - в Николаеве оккупанты считают 200-ых
"Пол второго батальона раз*ярило. И командир полка погиб" - в Николаеве оккупанты считают 200-ых
Россия вовлекает в войну с Украиной частные охранные фирмы
Россия вовлекает в войну с Украиной частные охранные фирмы
Эвакуация населения: назвали семь направлений гуманитарных коридоров
Эвакуация населения: назвали семь направлений гуманитарных коридоров
Россия использует против украинцев вакуумные бомбы - британская разведка
Россия использует против украинцев вакуумные бомбы - британская разведка
Интервью
1/5
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
Просмотров: 2088
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8145
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3132
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 612
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
Просмотров: 1386
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 марта 2022
Просмотров: 756
Одна кров
– Скільки разів уночі обстрілювали? – щоранку старша донька зідзвонюється з подругою Діаною в Києві. Дів­чинка з мамою ...
четверг, 10 марта 2022 14:01

Спецтема: Война России против Украины

"Вы любите богатые страны и отдых? Мы все отберем" - Зеленский в элиту оккупантов

  Комментировать
&quot;Вы любите богатые страны и отдых? Мы все отберем&quot; - Зеленский в элиту оккупантов
Владимир Зеленский обратился в элиту РФ. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Идет 15-й день, как украинские защитники обороняют города и села от нападения российских оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение.

"Мы выстояли. Украинская армия отражает атаки на ключевых направлениях. Благодаря нашим военным, нацгвардейцам, пограничникам, полицейским, терробороновцам и всем, кто присоединился к защите, мы не стали рабами. И никогда не станем. Потому что это наш дух, это наша судьба. ", – отметил он.

Ночью появилось сообщение о погибших в роддоме Мариуполя в результате бомбардировки.

"Потеряли трех человек. Один из них ребенок. Раненых – 17. Это дети, женщины, медицинские работники. В ток-шоу РФ об этом упомянули. Сказали, что в больнице якобы не было людей. А в роддоме – не было женщин и детей. Россиянам солгали, что якобы там засели "националисты" на каких-то позициях", - сказал Зеленский.

Военные преступления невозможны без пропагандистов, подчеркнул президент.

"Пропагандисты будут наказаны так же, как и те, кто приказывает сбрасывать бомбы на мирных людей. Мы знаем о всей собственности пропагандистов и связанных с ними лиц. Сделаем все, чтобы ее конфисковали. Вы ведь любите богатую жизнь? Любите благополучные страны? У вас этого больше не будет. Это только начало", - подчеркнул он.

Российских пропагандистов будут привлечены к ответственности за соучастие в военных преступлениях, сказал Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Враг сменил тактику и перешел к сирийскому варианту – Арестович

"Потом вас возненавидят граждане России - все, кого вы сейчас ежедневно в течение многих лет обманываете. Когда они ощутят последствия вашей лжи по своим кошелькам, возможностям, которых становится все меньше", - добавил.

Сегодня, 10 марта, снова обеспечивают гуманитарные коридоры.

"Автобусы уже отправились. Грузовики уже в пути - с едой, водой, медикаментами. Мариуполь. Волноваха. Изюм. Сумы и область. Большие и малые города Киевской области - Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель. Сердце разрывается от того, что оккупанты сделали с нашими городами. И от того, что они хотят сделать с нашими людьми, нуждающимися в срочной помощи", - сообщил Зеленский.

Российские оккупанты уже создали гуманитарную катастрофу в украинских городах.

"Но это для них часть плана. Они хотят унизить наших людей. Чтобы они на коленях брали хлеб и воду из рук оккупантов. Чтобы украинцы могли спасти жизнь, только уехав на оккупированную территорию или в Россию. Оккупанты специально организуют это издевательство, чтобы дать своим пропагандистам новый материал. Просто уроды", - сказал президент.

Очень важна конкретика в отношениях с лидерами мира и Европы, подчеркнул он.

"На днях лидеры Евросоюза собираются, чтобы обсудить войну России против Украины. Чтобы обсудить нашу заявку на вступление в ЕС. Мы ждем конкретный сигнал. Ждем мощную поддержку. Потому что это будет справедливо. Мы точно знаем, кто и какую позицию из лидеров занимает. Знаем , кто за нас. Будем работать, убеждать", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что после войны, "после нашей победы отстроим все, что разрушил враг".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минобороны объяснили, почему ВСУ мощнее российских банд Путина

"Для каждого пострадавшего города будет создана специальная государственная программа. Для восстановления. Я уже поручил правительству начать разработку. Чернигов и Сумы, Ахтырка и Житомир, Изюм, Мариуполь и все-все города, к которым приходило зло, не будут видеть и следа от российского вторжения", - заметил он.

"Я хочу сказать об этом на примере Харькова. Нашего Харькова, который сейчас переживает самые страшные страдания. Самые страшные – со времен Второй мировой войны. Салтовка, Алексеевка... Возможно, большинству украинцев эти названия ничего не скажут. Но харьковчане услышат. Площадь Свободы будет такой, что там будут бывать все европейцы. Полтавский путь, Белгородское шоссе, улица Мироносицкая, Областная детская больница, Харьковский онкоцентр, Университет Каразина, Дворец труда, Библиотека Короленко... Мы все отстроим", - заключил Зеленский.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Вы любите богатые страны и отдых? Мы все отберем" - Зеленский в элиту оккупантов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Там полно их трупов&quot; - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе
"Там полно их трупов" - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе Просмотров: 53092
Теробороновцы &quot;поджарили&quot; технику оккупантов под Черниговом
Теробороновцы "поджарили" технику оккупантов под Черниговом
9
 Просмотров: 39409
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
3
 Просмотров: 35548
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой &quot;улов&quot;
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой "улов"
 Просмотров: 29596
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине Просмотров: 23867
Общество
"Кацапстан должен прекратить свое существование" - Подервянский
"Кацапстан должен прекратить свое существование" - Подервянский
 Просмотров: 90
Назвали единственный гуманитарный коридор, который полноценно работает в Украине
Назвали единственный гуманитарный коридор, который полноценно работает в Украине Просмотров: 234
Путин убивает всё больше украинских детей - назвали цифры
Путин убивает всё больше украинских детей - назвали цифры Просмотров: 126
"Пол второго батальона раз*ярило. И командир полка погиб" - в Николаеве оккупанты считают 200-ых
"Пол второго батальона раз*ярило. И командир полка погиб" - в Николаеве оккупанты считают 200-ых
 Просмотров: 810
Зеленский разрешил принудительное изъятие имущества россиян в Украине
Зеленский разрешил принудительное изъятие имущества россиян в Украине Просмотров: 360
Больше всего комментируют
6
Нейтральный статус Украины: в ОП могут обсудить это с Россией
4
"Это – неэффективно". США против передачи Украине польских истребителей
1
"Путин – военный преступник, который должен понести наказание" - Жеваго
1
Зеленский пережил более десяти покушений - Подоляк
1
Министр обороны призвал украинцев уничтожать колонны оккупантов
Голосов: 59986
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть