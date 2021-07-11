Вулкан Этна, Atlas Weekend и чемпионатом Европы по укладке камней - самые яркие фото недели

Уходящая неделя была богата на события в Украине и мире. Gazeta.ua предлагает вспомнить самые интересные из них, просмотрев подборку фото.

7 июля в Киеве стартовал крупнейший музыкальный фестиваль Восточной Европы Atlas Weekend 2021. Фестиваль длился семь дней - до 11 июля. Выступали Fatboy Slim, Океан Эльзы, Dantes, Злата Огневич, Виталий Козловский, Melovin, Вопли Видоплясова, Dorofeeva, Тина Кароль, KOZAK SYSTEM, Друга ріка, YARMAK, DJ Snake, 5'NIZZA, ТНМК. В программе - выступления более 250 артистов. Больше всего - украинских звезд. Более 30 артистов приехали из других стран. Впервые с начала пандемии в одном городе в Украине собирались так много иностранных артистов.

"Океан Эльзы" выступил на Atlas после двухлетнего концертного перерыва. Группа исполнила около 20 песен.

Автор: УНИАН

В Купальскую ночь на 7 июля девушки танцевали в венках перед костром в Национальном музее народной архитектуры и быта в Пирогово.

Автор: Ukrinform

На острове Хортица в Запорожье продолжается реконструкции Музея истории запорожского казачества. Каменные фигуры лежали на земле пока продолжались ремонтные работы, 8 июля. "Министерство культуры выделило на этот объект 77,3 миллиона гривен, Запорожский областной совет добавила еще почти 20 миллионов гривен. До конца этого года точно завершим реконструкцию музея извне, обновление холма и Казачьего круга, который станет площадкой для массовых мероприятий", - рассказал председатель Запорожской области Александр Старух.

Автор: Ukrinform

В ночь с 6 на 7 июля на Сицилии проснулся вулкан Этна. Столбы пепла достигали 5 км высотой, а магмы - нескольких сотен метров. Местный аэропорт временно закрыли. Пеплом замело взлетную полосу. Это было 46 извержения в 2021 году. Такого обилия извержений за такой короткий промежуток времени не было последние 20 лет.

Автор: Salvatore Allegra/Anadolu Agency via Getty Images

В Индонезии продолжает расти количество больных коронавирусом. 7 июля страна сообщила о рекордных 31189 случаях заболеваний Covid-19 и 728 смертей. По состоянию на 6 июля обнаружили 2345018 носителей. В Индонезии переболели 1,9 млн человек. Эпидемия унесла жизни 61 868 человек. На фото индонезийские сотрудники здравоохранения несут ящик с телом жертвы Covid-19 для захоронения на кладбище.

Автор: by Ed Wray/Getty Images

33-й Эдинбургский фестиваль науки, крупнейший в Европе, заканчивается 11 июля одним из главных событий - чемпионатом Европы по укладке камней. Такую скульптуру создал один из участников Джеймс Крейг Пейдж.

Автор: Jeff J Mitchell/Getty Images

8 июля на фестивале в городе Денбишир в Уэльсе представили квадратные ткани размером 1 х 1 м, которые отражают ремесла и культуру страны.

Автор: Christopher Furlong/Getty Images