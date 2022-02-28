Второй город разрешил расстрел за мародерство

Ахтырка расположена за 50 км до российской границы

Власти города Ахтырка Сумской области обещают наказывать мародеров расстрелом на месте. Повышение цен тоже будут считать фактом мародерства.

Об этом в видеообращении сообщил мэр города Павел Кузьменко.

"По частному сектору в городе началось мародерство. За мародерство будем расстреливать на месте. Поднятие цен на товары со стороны предпринимателей будет рассматриваться как мародерство. Пьяные люди, которые будут ходить по городу, будут расцениваться как орки", - сказал Кузьменко.

Он призвал горожан сообщать о фактах разграбления.

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Ранее о соответствующем наказании за мародерство заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.