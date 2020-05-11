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понедельник, 11 мая 2020 20:40

Всех полицейских и гвардейцев протестируют на коронавирус

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Всех полицейских и гвардейцев протестируют на коронавирус
МВД проведет массовое тестирование. Фото: УНИАН

В учреждениях здравоохранения системы МВД проведут тестирование на наличие коронавируса всех сотрудников Национальной полиции и Нацгвардии.

"У нас есть своя система здравоохранения, мы закупили тесты на Covid-19 и специальное оборудование. У нас достаточно возможностей, чтобы протестировать всех полицейских и гвардейцев в учреждениях здравоохранения системы МВД", - заявил заместитель главы ведомства Антон Геращенко, сообщила пресс-служба МВД.

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"Карантин был правильным решением, мы удержали ситуацию под контролем. Это дало нам время, чтобы Украина подготовилась. Сейчас мы полностью обеспечены тестами и всеми средствами индивидуальной защиты. Также мы частично обеспечены и сделали все, чтобы вскоре быть полностью обеспеченными аппаратами ИВЛ. Наши врачи имеют определенную подготовку и уже не так боятся лечения больных коронавирус. Сейчас мы постепенно выходим из карантина", - сказал Геращенко.

В Украине с сегодняшнего дня, 11 мая, откроют парикмахерские и салоны красоты. Однако, возможность заражения в них Covid-19 остается все еще высокой.

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