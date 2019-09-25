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четверг, 26 сентября 2019 07:25

Все в стране прекратят финансировать, а пенсии и дальше выплачивать - Новак

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Все в стране прекратят финансировать, а пенсии и дальше выплачивать - Новак
Андрей Новак: Мы все делаем взносы, а решение о размере нашей пенсии через 30 лет будет зависеть от будущего правительства Фото: Сергей Старостенко

В бюджете заложен крупнейший в истории страны дефицит Пенсионного фонда - в 172, 5 млрд грн. Но это не будет иметь серьезных последствий.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Андрей Новак.

"Социальные статьи в структуре оплаты государственного казначейства на первом месте, а из них важнейшая - пенсия. Все в стране прекратят финансировать, а пенсии и дальше будут выплачивать. В рамках существующей одноуровневой солидарной пенсионной системы дефицит фонда не только невозможно ликвидировать, он еще и обречен на рост. В этом году закладывали дефицит в 165 млрд, в следующем - 172 миллиарда ", - говорит эксперт.

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По его словам, Украине лучше подойдет трехуровневая накопительная пенсионная система.

"В действующей системе все, кто работает, сбрасывают пенсионные взносы в общий котлован - Пенсионный фонд. Из него выплачиваются деньги. А у нас работающих меньше пенсионеров. Альтернатива - трехуровневая накопительная система. Обязательное отчисления определенного процента зарплаты на личный счет. Как обычный депозит в банке. Единственная разница - могут снять деньги только после выхода на пенсию. Это большая сумма. Поэтому и 70 процентов туристов в мире - пенсионеры. Это и есть результат, который дает накопительная система. При солидарной мы все делаем взносы, а решение о размере нашей пенсии через 30 лет будет зависеть от будущего правительства. Связи между качеством работы и суммой почти нет. Хирург имеет на тысячу гривен больше, чем санитарка. Накопительная система восстанавливает социальную справедливость", - добавляет экономист.

Полное интервью с Андреем Новаком читайте в журнале "Країна" от 26 сентября.

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