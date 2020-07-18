ВРУ будет голосовать за изменение закона об игорном бизнесе

Совет собирается голосовать за внесение поправок в закон о легализации игорного бизнеса. Фото: Reuters

На внеочередном заседании 21 июля Верховная Рада Украины собирается голосовать за внесение поправок в закон о легализации игорного бизнеса, который приняли 14 июля.

Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Рады, нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк в Facebook.

"Будет еще два этапа голосования за этот закон. Первый: за постановление о блокировании голосования. Второй: согласно ст.131 Регламента за" устранение шероховатостей и неточностей в принятом законе ", - отметил нардеп.

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По его словам, такое исправление закона объясняется тем, что во время рассмотрения закона были сбиты правки и возникла "юридическая неопределенность".

"Это фактически голосования за поправки к закону: если он наберет 226 и более голосов, то закон исправят. Если нет, то тогда председатель Верховной Рады должен его подписать в таком виде, как есть, после чего президент наложит свое вето" , - отметил Железняк.

Верховная Рада 14 июля приняла во втором чтении закон о легализации игорного бизнеса. Документ поддержали 248 нардепов. Рассмотрели 3445 поправок.