Впервые в Украине провели трансплантацию сердца ребенку.
Об этом сообщил ведущий кардиохирург Украины, директор Института сердца Борис Тодуров, передает УНН.
"Впервые в Украине. Трансплантация сердца ребенку 13 лет. Мы опять во Львовской больнице скорой помощи. Сегодня одномоментно проходит трансплантация сердца, легких, печени, почек, роговицы глаза. Работает совместная команда киевских, львовских и польских специалистов.
Горжусь своими коллегами. Спасибо, друзья, за отличную работу", - написал Тодуров.
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По словам кардиохирурга, это его 20-трансплантация.
Успешную операцию по пересадке сердца провели в ночь на 13 мая в Киеве. Донором стал молодой человек, который попал в ДТП.
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