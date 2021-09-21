Провели трансплантацию 13-летнему ребенку. Фото: УНН

Впервые в Украине провели трансплантацию сердца ребенку.

Об этом сообщил ведущий кардиохирург Украины, директор Института сердца Борис Тодуров, передает УНН.

"Впервые в Украине. Трансплантация сердца ребенку 13 лет. Мы опять во Львовской больнице скорой помощи. Сегодня одномоментно проходит трансплантация сердца, легких, печени, почек, роговицы глаза. Работает совместная команда киевских, львовских и польских специалистов.

Горжусь своими коллегами. Спасибо, друзья, за отличную работу", - написал Тодуров.

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По словам кардиохирурга, это его 20-трансплантация.

Успешную операцию по пересадке сердца провели в ночь на 13 мая в Киеве. Донором стал молодой человек, который попал в ДТП.