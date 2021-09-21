Впервые в Украине провели трансплантацию сердца ребенку.

 
Ексклюзивы
1/5
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 198
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Просмотров: 513
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Просмотров: 459
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
1 Просмотров: 576
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Просмотров: 1332
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1647
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 29619
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
2 Просмотров: 1755
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 3681
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
Просмотров: 207
Фото
Все фото
5
7
6
8
11
Варианты поз для фото, чтобы получить максимально красивые снимки
Варианты поз для фото, чтобы получить максимально красивые снимки
Стартуют украинско-американские учения Rapid Trident - фото
Стартуют украинско-американские учения Rapid Trident - фото
День ангела 20 сентября - как душевно поздравить именинников
День ангела 20 сентября - как душевно поздравить именинников
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
KyivPride-2021: на Марш вышли 7 тыс. участников, Melovin стал ЛГБТ-событием года
KyivPride-2021: на Марш вышли 7 тыс. участников, Melovin стал ЛГБТ-событием года
Видео
Все видео
По оккупированному Донецку бегают дикие кабаны
По оккупированному Донецку бегают дикие кабаны
Креативный украинец насмешил людей самодельной маской
Креативный украинец насмешил людей самодельной маской
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Чиновница в костюме балерины станцевала в горсовете
Чиновница в костюме балерины станцевала в горсовете
Интервью
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
1 Просмотров: 576
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
1 Просмотров: 2529
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1170
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 765
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1656
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 сентября 2021
Просмотров: 324
Точка дотику з Москвою
– Я в Москві, – пише подруга. До війни вийшла заміж за росіянина й залишилася жити в одному з великих міст. Вперше вибралась у ...
вторник, 21 сентября 2021 22:46

Впервые в Украине провели трансплантацию сердца ребенку

  Комментировать
Впервые в Украине провели трансплантацию сердца ребенку
Провели трансплантацию 13-летнему ребенку. Фото: УНН

Впервые в Украине провели трансплантацию сердца ребенку.

Об этом сообщил ведущий кардиохирург Украины, директор Института сердца Борис Тодуров, передает УНН.

"Впервые в Украине. Трансплантация сердца ребенку 13 лет. Мы опять во Львовской больнице скорой помощи. Сегодня одномоментно проходит трансплантация сердца, легких, печени, почек, роговицы глаза. Работает совместная команда киевских, львовских и польских специалистов.

Горжусь своими коллегами. Спасибо, друзья, за отличную работу", - написал Тодуров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Через "Дію" можно будет стать донором органов

По словам кардиохирурга, это его 20-трансплантация.

Успешную операцию по пересадке сердца провели в ночь на 13 мая в Киеве. Донором стал молодой человек, который попал в ДТП.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Впервые в Украине провели трансплантацию сердца ребенку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
сентября

Разрушительное землетрясение забрало жизни почти 2400 людей

Расчеты экономиста с украинского городка использовало правительство США

Забывчивость и дезориентация: какие симптомы указывают на болезнь Альцгеймера

Оперный театр построили на месте реки

Самое читаемое
Многодетная мать взволновала поклонников эротическими фото
Многодетная мать взволновала поклонников эротическими фото
7
 Просмотров: 10323
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
15
 Просмотров: 7992
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
 Просмотров: 5355
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
17
 1 Просмотров: 5130
Снималась обнаженной и вышла замуж в 16 лет: самые интересные факты из жизни именинницы Софи Лорен
Снималась обнаженной и вышла замуж в 16 лет: самые интересные факты из жизни именинницы Софи Лорен
5
 Просмотров: 4536
Общество
В Украину приедут президенты трех стран
В Украину приедут президенты трех стран Просмотров: 63
Данные впечатляют: рассказали о качестве воздуха в Европе
Данные впечатляют: рассказали о качестве воздуха в Европе Просмотров: 126
СБУ ликвидировала схему контрабанды в "Борисполе"
СБУ ликвидировала схему контрабанды в "Борисполе" Просмотров: 117
Беларусь впервые импортирует картофель во время сбора урожая - больше всего из Украины
Беларусь впервые импортирует картофель во время сбора урожая - больше всего из Украины Просмотров: 495
Демонизация никотина: что на самом деле вредит курильщикам
Демонизация никотина: что на самом деле вредит курильщикам Просмотров: 99
Больше всего комментируют
5
Россия убила Литвиненко и должна выплатить его вдове € 100 тыс. - ЕСПЧ
3
"Слуга" сказал, кого из министров не прогонят
3
В Раде предлагают не признавать выборы в российскую Думу
3
Россия может в любое время начать боевые действия на юге Украины - командующий ВСУ
2
На заводе Kia людей заменили роботы
Голосов: 57143
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть